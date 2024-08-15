شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتظام يحيى عطية الله فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المغربي يحيى عطية الله بدء مسيرته مع الأهلي بعد الانضمام إلى صفوفه بشكل رسمي، عقب الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي.

ومن المقرر أن يبدأ عطية الله مسيرته مع الأهلي مع بداية فترة الإعداد التي ستنطلق نهاية أغسطس الجاري والتى سيتحدد موعدها بشكل نهائى خلال الأيام القادمة من قبل مارسيل كولر المدير الفني، والتي ستشهد الظهور الأول للنجم المغربي في تدريبات الأهلي.

بعيداً عما سبق قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمس ، الأربعاء ، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".