شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف صبحي : شرف كبير لنادى 6 أكتوبر توقيع بروتوكول مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر ، عن سعادته الكبيرة عن توقيع برتوتوكول تعاون رياضي اجتماعي ثقافي مع نادي الزمالك ، مؤكدا أنه شرف كبير لنادي 6 أكتوبر أن يتعاون مع نادي الزمالك العظيم وهو أحد أفضل ـأندية العالم .

ووقع نادي 6 أكتوبر برتوتوكول تعاون رياضي اجتماعي ثقافي مع نادي الزمالك، في حضور مجلس إدارة الناديين ، في مقر نادي 6 أكتوبر .

وأضاف رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن بروتوكول التعاون مع نادي الزمالك له فوائد متعددة وأنه ليس بروتوكول رياضي فقط ، مشيرا إلي أنه يأمل تطبيق البروتوكول بشكل سريع حتي يحقق استفادة كبيرة للناديين .

وتابع رئيس نادي 6 أكتوبر، أن هناك بعض اللاعبين سيتم بيعهم لنادي الزمالك وكذلك هناك لاعبين من القلعة البيضاء سيتم ضمهم الي نادي 6 أكتوبر.



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