شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى ينقص وسام أبو على لحسم لقب هداف الدوري في الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

يحافظ وسام أبو علي على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا بعد انتهاء مباريات الأربعاء ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري.

هل خروج فيستون ماييلي من سباق الهدافين؟

فرط الكونغولي فيستون ماييلي في فرصة المنافسة على حصد لقب هدافي الدوري بعدما فشل في تسجيل أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في ختام منافسات بالمسابقة بعد فوز فريقه على الفريق الشرطي بهدف نظيف.

هل حسم وسام أبو علي لقب الهداف؟

توقف رصيد ماييلي عند 17 هدفا في وصافة هدافي الدوري خلف وسام أبو علي لاعب الأهلي والذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا ليخرج مهاجم بيراميدز من سباق المنافسة على اللقب حيث كان على بعد هدف للفوز باللقب.

ما الذي كان يفصل وسام عن التتويج باللقب؟

اقترب وسام أبو على مهاجم الأهلى من حسم لقب هداف الدورى المصرى بشكل رسمى، بعد تأكد خروج الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز من سباق المنافسة على حصد الجائزة، والذى كان يفصله هدف واحد عن معادلة رقم وسام أبو على، حيث لم يتمكن لاعب بيراميدز من التسجيل فى مباراة فريقه بالأمس أمام الداخلية فى ختام مشوار الفريق السماوى بالموسم الحالى.

من أقرب المنافسين لوسام على لقب الهداف

ويتبقى جولة وحيدة فى مشوار الدورى، حيث يعد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة أقرب المنافسين لمهاجم الأهلى على لقب الهداف برصيد 14 نقطة وأمامه مهمة شبه مستحيلة، حيث يحتاج تسجيل 4 أهداف فى شباك الزمالك بمباراة فريقه الختامية قبل الهبوط إلى دورى المحترفين، من أجل التساوي مع وسام أبو علي وهو أمر صعب.

كشف نجح وسام في تسجيل أهدافه مع الأهلي؟

نجح وسام أبو علي في حسم لقب هداف الدوري في نصف موسم بعدما انضم للأهلي في يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي، ورغم أن الإصابة عطلته أكثر من مرة في بدا

بعيداً عما سبق قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أول أمس ، الأربعاء ، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل ، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".