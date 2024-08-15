شكرا لقرائتكم خبر عن الشماخ لاعب حسنية أغادير معروض على الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

دخل المغربى جمال الشماخ لاعب فرق حسنية أغادير المغربى دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق الأبيض، في ظل الأزمة التي يعانيها لفريق في مركز الظهير الأيسر.

وتلقى الزمالك عرضا من أحد وكلاء اللاعبين لضم الشماخ خلال فترة الانتقالات الصيفية، و من المقرر أن يحسم الزمالك موقفه من الدخول في مفاوضات لضم اللاعب من عدمه ، حيث كشف مصدر في الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب المغربى تم عرضه على النادى ، عن طريق وكلاء اللاعبين، و لكن لم يتم حسم موقفه حتى الان ، خاصة وأن مجلس الإدارة منح جوميز حرية اختيار الصفقات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد مصير اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بالفريق.

وأضاف المصدر أنه سيتم تكليف فريق الاسكاوتينج بالنادى إعداد تقرير عن اللاعب ومستواه الفني، لتقديمه إلى المدير الفني للزمالك ، و حسم موقفه ومدى حاجته إلى خدمات اللاعب الفترة المقبلة، وبناءا عليه سيتم الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب لتدعيم كمركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.