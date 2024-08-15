شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز فريق 2005 لمباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بنادى الزمالك أن فريق 2005 بالنادى ، تم تجهيزه جيدا، وعلى أتم استعداد لخوض مباريات كأس مصر.

وقال حامد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعبى القطاع من مواليد 2008 و 2009 سينضمون إلى المنتخبات التي طلبت ضمهم، بينما تم تجهيز فريق 2005 لخوض مباريات الكأس في أي وقت يطلبهم فيه الجهاز الفني للفريق الأول.

هذا ومن المنتظر أن يستعين الزمالك بمجموعة من اللاعبين الكبار لتطعيم فريق 2005 فى بطولة كأس مصر، خاصة وأن البطولة لن تقبل المجازفة الكاملة، بالإضافة إلى إمكانية المنافسة على اللقب بعد ضياع بطولة الدورى، بالإضافة إلى أن الطريق إلى الكأس أصبح سهلا بعد انسحاب الأهلى من المشاركة في البطولة .