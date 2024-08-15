الامارات | عبدالله الشرقي: بناء الاجسام تحرص على مشاركة المنتخب في أقوى البطولات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية حرص الاتحاد على مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في أقوى البطولات الدولية وذلك لضمان تعزيز الاستدامة الرياضية التي يطبقها الاتحاد لضمان بقاء لاعبي الامارات في المراكز الأولى على كافة المستويات العالمية والقارية والبطولات الدولية التي تقام في الدولة.

يأتي ذلك تزامنا مع مشاركة أبطال الامارات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك والتي تقام في سلطنة عمان في الفترة من (15-18) أغسطس الحالي وسط مشاركة دولية مميزة من الأبطال المميزين وتشارك الإمارات ب 14 لاعبا

وثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد العماني لبناء الاجسام والنقلة النوعية التي حققها واثمرت مكاسب مميزة لبناء الاجسام في غرب اسيا

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن بناء الاجسام الإماراتية تواصل تألقها وتميزها في جميع البطولات التي تخوضها بعد أن شهدت تطورا واضحا في جميع الجوانب المؤدية للإبداع الرياضي وقد ساهم تطور البنى التحتية ونوعية البطولات الدولية والمحلية التي تنظم تحت إشراف اتحاد الإمارات لبناء الاجسام بالتعاون مع الاتحاد الدولي إلى استقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة في المنافسات مما ساهم بإيجاد فرص ثمينة للاعبين المواطنين للاحتكاك والتعرف على الخبرات العالمية وانعكس ذلك على المستوى الفني والجسماني للاعبي الامارات وعلى النتائج المتحققة ومنها في الماسترز والفيزيك بشكل بارز .

وأشار الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وموظفيه يحرصون على ادامة زخم المكاسب المتحققة لأجل تحقيق نمو أفضل في السنوات المقبلة من خلال ابتكار أفكار جديدة لتنفيذ رؤية الاتحاد بتطوير الرياضات التي تمارس تحت مظلته ونشر ثقافة ممارستها بأساليب فنية حديثة.



وثمن رئيس الاتحاد جهود لجنة المنتخبات برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد احمد جوهر والجهازين الفني والاداري باستقطاب وجوه جديدة لتمثيل المنتخب ممن تميز في بطولتي الامارات ودبا كلاسيك التي اقيمتا مؤخرا وجهود لجنة الحكام برئاسة فيصل الزعابي من خلال التواجد للتحكيم في اقوى البطولات عربيا وعالميا