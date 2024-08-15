الامارات | كان قريب من الموت.. والد لامين جمال يتعرّض للطعن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض والد النجم الشاب لمنتخب إسبانيا وبرشلونة لامين جمال لعملية طعن نقل على إثرها الى المستشفى بحالة متقدمة لكن مستقرة، حسب ما أفادت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية في وقت متأخر من الأربعاء.

وطُعن منير النصراوي مرات عدة في موقف للسيارات في ماتارو بعد مشادة مع بعض الرجال أثناء نزهة مع كلبه وفقا لما أفاد التقرير مستندا الى "مصادر رسمية مطلعة على الحادث".

وذكرت الشرطة الكاتالونية أنّه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بعملية الطعن، وهم حاليا قيد التحقيق في مركز الشرطة في ماتارو.

وقالت الشرطة إن المحققين يتطلعون الى أخذ إقادة الضحية "في أقرب وقت ممكن"، وكذلك مع الشهود، لكشف ملابسات الهجوم.

وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" انّه تم اعتقال أكثر من شخص على خلفية الحادث، في حين يستمر البحث عن شخص رابع متورط.

ووقع الهجوم في حي روكافوندا في ماتارو، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال برشلونة، حيث نشأ جمال وحيث لا يزال والده وجدته يعيشان، وأشار التقرير الى انّ الهجوم وقع بعد تلاسن في الشارع بين بضعة رجال ووالد جمال، قبل أن يعودوا لاحقا للاعتداء عليه.

ويحتفل إبن الـ 17 عاما بتسجيل الأهداف من خلال إشارة بيديه تدل الى الرقم "304"، في إشارة الى الرمز البريدي للحي الكاتالوني.

وخاض جمال مشاركته الرسمية الأولى على المستوى الاحترافي مع برشلونة بعمر الـ 15، ونجح سريعا في فرض نفسه على الساحة الدولية من خلال مساعدة إسبانيا على إحراز لقب كأس أوروبا 2024 هذا الصيف.