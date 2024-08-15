بعد 40 يوما.. نادر شوقي يحيي ذكرى أحمد رفعت ويوجه طالب للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص نادر شوقي، وكيل اللاعبين على إحياء ذكرى أحمد رفعت، نجم الزمالك ومودرن سبورت السابق، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

وكتب نادر شوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي : "40 رفعت النهارده في الجنة ونعيمها بإذن الله، الفاتحة وادعوا له".

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، وجه بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن، وتحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

اقرأ أيضا:

تحركان رسميان.. أول رد من الزمالك بعد إحالة فتوح للجنايات

"خايفين ما يرجعش تاني".. تحرك عاجل من الزمالك بشأن جوميز وجهازه