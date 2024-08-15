من يوم ١١ أغسطس.. تفاصيل حادث أحمد فتوح وثبوت تعاطيه مخدرات وقتل خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري، تسبب في مقتل شخص "أمين شرطة".

ونعرض التتابع الزمني لأزمة فتوح، منذ الحادث وحتى قرار النيابة العامة:

-فجر الأحد 11 أغسطس، ألقي القبض على فتوح وتم التحفظ عليه في قسم شرطة العلمين، بعدما صدم أحد الأشخاص بسيارته، وتوفى عل الفور.

-صباح الأحد 11 أغسطس، صدر قرار بإحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة، لحين عرضه على النيابة وإجراء تحليل مخدرات.

-ظهر الأحد 11 أغسطس، أظهرت تحاليل أجراها فتوح، بمستشفى العلمين النموذجي، إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش.

-عصر الأحد 11 أغسطس، أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك، انتظار فتوح العرض على النيابة.

-مساء الأحد 11 أغسطس، أعلن أحمد سالم حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق.

-صباح الإثنين 12 أغسطس، قال سالم في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك ينوي التواصل مع أسرة المتوفي للصلح أو دفع الدية.

-الثلاثاء 13 أغسطس، نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ترافعه عن فتوح.

-الثلاثاء 13 أغسطس، تجديد حبس فتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات.

-الخميس 15 أغسطس، صدر قرار النيابة العامة، بإحالة فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة.

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