بعد إحالته إلى محكمة الجنايات.. تفاصيل أزمة أحمد فتوح ومرتضى منصور بسبب المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري، تسبب في مقتل شخص "أمين شرطة".

ويعيد هذا القرار الأذهان إلى الأزمة الشهيرة لفتوح مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، ففي يناير 2023، اتهم مرتضى منصور فتوح ولاعب آخر بتعاطي المخدرات والهروب من اختبار المنشطات.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إيقاف كلا أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها، والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

وبعدها قال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "عبد الله جمعة وأحمد فتوح اتنين حشاشين، أخبرتهم بأن يأتوا لي بعروض ويرحلوا عن الفريق، فتوح وعبد الله جمعة رفضا فكرة الخضوع لتحليل المنشطات بعد الماتش وخافوا وعشان كدة غابوا عن المباراة، قلت لفتوح: احترم نفسك، وأخبرني بأنه سيجلب لي عرض من النادي الأهلي ويرحل عن الفريق، فأخبرته بأنني سأنقله للأهلي غدًا مثل كهربا".

وأعلن مرتضى منصور في يناير 2023، في مقطع فيديو عبر صفحته على "يوتيوب"، انتهاء أزمة الثنائي، وقال: "فتوح تحدث معي واعتذر لي ولجماهير الزمالك ووعدني بفتح صفحة جديدة، وفتوح سيتنظم في التدريبات بدءا من الثلاثاء".

وفي يونيو الماضي 2024، تحدث فتوح للمرة الأولى عن الواقعة السابقة، وقال في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "هذا الاتهام كان سوء تفاهم، اختلفت مع عبد الله جمعة وهو أخي، ولكن حين أفقد أعصابي أنفذ أول قرار يتبادر لذهني فغادرت المعسكر ووصل في ذلك الوقت أخبار خاطئة لمرتضى منصور، وحين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة، لم أعُد للعب حتى صدور نتيجة العينة السلبية انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني".

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