هل يغادر جوميز ويلعب بالناشئين؟ مصدر يكشف موقف الزمالك من مباراة الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف خوض الفريق الأول لكرة القدم، مواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر، سواء باللاعبين الأساسيين أو الناشئين.

ويلتقي الزمالك أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد السلام.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن جوزيه جوميز ضمن خططه الرحيل عقب المباراة الأخيرة في بطول الدوري إلى بلاده لقضاء فترة إجازة، قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن هناك رأي آخر لمجلس الإدارة، بضرورة خوض المباراة باللاعبين الأساسيين وليس الاحتياطيين والناشئين كما يخطط الجهاز الفني، مع تأجيل سفر جوميز.

واتم المصدر، أن هناك جلسة بين حسين لبيب رئيس النادي وجوزيه جوميز، خلال الساعات المقبلة، سوف يتم الاتفاق خلالها على الموقف الأخير لمباراة الفريق في الكأس، سواء بتواجد المدرب وخوض اللقاء اللاعبين الأساسيين من عدمه.

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