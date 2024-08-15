"سبت خطيبتي".. صور جمعت أحمد فتوح وحبيبته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تعرض الشارع الرياضي المصري وبالتحديد جماهير القلعة البيضاء إلى صدمة كبيرة، بعد قرار النيابة العامة بتحويل أحمد فتوح مدافع الزمالك إلى محكمة الجنايات.

وأشارت النيابة في البيان الصادر عنها اليوم الخميس، بأن عينة اللاعب أثبتت تعاطيه للمخدرات، بجانب إحرازه جوهر الحشيش وتسببه في قتل أمين شرطة بعد دهسه بسيارته.

وكان أحمد فتوح لاعب الزمالك احتفل بخطوبته في مارس 2017 في حفل عائلي بسيط شهد حضور العائلتين فقط.

وبعد فترة قصيرة، نشر كلا من فتوح وخطيبته صوراً لهما عبر استوي الأنستجرام علقاً عليها :" سبت خطيتبي " فيما كتبت :" سبت خطيبي".