الخليج 365 يكشف حقيقة إنهاء الأهلي التعاقد مع محمد علي بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إنهاء الاتفاق لضم محمد علي بن رمضان لاعب الوسط التونسي فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "صفقة محمد علي بن رمضان لم تحسم ومازلنا في مرحلة المفاوضات إلى الآن".

وأضاف: "الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات وهناك تقدم كبير، ويتبقى بعض الرتوش النهائية ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي إلى الآن".

وتابع: "الاتصالات بين إدارة النادي الأهلي وإدارة فريق فرينكاروزي المجري مستمرة بشكل يومي، وكل جانب يبحث عن المصلحة الأكبر له".

واختتم المصدر تصريحاته: "الطرفان توصلا لإتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف يتم حسم الصفقة بشكل رسمي".

ويسعى الأهلي للتعاقد مع محمد على بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض أليو ديانج الذي رحل إلى الخلود السعودي.

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