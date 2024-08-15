مصدر يكشف لـ الخليج 365 موقف عواد النهائي من التجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر لمصراوي موقف محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الأيام الماضية شهدت موافقة من قبل الإدارة وحارس الأبيض على تجديد عقده.

وأضاف أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد جلسة مع عواد من أجل الاتفاق بشكل نهائي على البنود الموضوعة في العقد الجديد.

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك تلقى هزيمة من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.