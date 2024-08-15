بعد اقتراب الحسم.. مصدر يكشف التفاصيل المالية لانتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي، التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "محمد علي بن رمضان، رفض عرض فريق الأخدود السعودي".

وأضاف: "اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي، مقابل 2 مليون 700 ألف دولار".

وتابع: "الأهلي سيقوم بتسديد المقابل المادي على 4 أقساط، بواقع مليون دولار في البداية، ثم 500 ألف دولار، 500 ألف دولار و700 ألف دولار آخر قسط".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب سيوقع على عقود انضمام لمدة 4 مواسم، بنسبة إعادة بيع تصل إلى 20%".

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