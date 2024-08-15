الزمالك يدعم صفوف الطائرة بصفقة من باريس سان جيرمان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع المحترف الهولندي ماتيوس يوزويك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء وذلك بناءًا على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني الجديد للأبيض.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور اللاعب، بالإضافة إلي هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وتسعي الإدارة البيضاء إلى تدعيم صفوف كافة ألعاب الصالات من أجل المنافسة علي الألقاب خلال الفترة المقبلة. ومثل يوزويك صاحب الـ28 عاماً، عدداً من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان، كيه بي إس سيدلس بولونيا، وحصد لقب أفضل لاعب بالدوري البولندي.

على مستوى البطولات تُوج بلقب الدوري البولندي، ووصيف كلا من الكأس، السوبر البولندي، كأس الشراكة الإقليمية ودوري أبطال أوروبا.