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"يا حلوها".. آخر ظهور لبطلة الأولمبياد الجزائرية إيمان خليف (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

خطفت البطلة الجزائرية إيمان خليف صاحبة ذهبية الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أنظار المتابعين بعد ظهورها بإطلالة أنثوية خلال مقطع فيديو.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها بدون مكياج ثم تحولت بعدها وظهرت خلاله تحمل الميدالية الذهبية.

وكانت إيمان خليف تعرضت إلى حملة تنمر شديدة، ووجه العديد من الشخصيات المشهورة واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي اتهامات لها بسبب هويتها الجنسية.

ونجحت خليف في حصد الميدالية الذهبية بعد اكتساح الصينية يانج ليو بنتيجة 5-0 في منافسات وزن 66 سيدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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