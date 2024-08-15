شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب بهاده بطلًا لكأس مهرجان العلمين لمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تتويج مركز شباب بهاده بالقليوبية بكأس مهرجان العلمين لمراكز الشباب ، في إطار فعاليات مهرجان العلمين.

جاء مركز شباب بهاده في المركز الأول، ومركز شباب بلفيا ببني سويف في المركز الثاني، ومركز شباب أبيس 2 من الإسكندرية في المركز الثالث.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مهرجان العالم علمين يُعبر عن جزء مهم جدًا في الجمهورية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة بمنشآتها التي تعبر عن أشياء كثيرة في الجمهورية الجديدة.

وجدير بالذكر، أن مهرجان العلمين فى نسختة الثانية، قد شهد العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة لجميع الفئات العمرية، لذا تعددت الفعاليات والأنشطة التي تلبي جميع الأذواق، ومن أبرز هذه الفعاليات، الألعاب المنتشرة في مختلف أرجاء المهرجان ومنافسات مهرجان العلمين لمراكز الشباب.