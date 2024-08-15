تعرف على الهابطون والصاعدون من وإلى الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على صراع الهبوط بعد تأكد هبوط المقاولون العرب وبلدية المحلة ليلحقان بفريق الداخلية لدورى المحترفين في الموسم المقبل، بعد تعادل ذئاب الجبل مع الإسماعيلى بهدف نظيف، وخسارة البلدية أمام الجونة فى دورى nile، ليتأكد هبوطه.

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل جولة واحدة على النهاية، بينما توقف بلدية المحلة عند النقطة 27 في المركز السادس عشر متخلفا بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب آخر المراكز المتبقية في الدورى، لينجو برفقة الإسماعيلى والجونة من الهبوط بعد فترة من الخطر.

المقاولون العرب يتعادل مع الإسماعيلى

تعادل الإسماعيلى والمقاولون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile ليهبط ذئاب الجبل رسميا لدورى المحترفين.

تقدم المقاولون في الدقيقة 73 عن طريق محمد سالم، وتعادل عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى في الدقيقة 82 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 33 نقطة ، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة ويتأكد هبوطه.

بلدية المحلة يسقط أمام الجونة

هبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

سجل المدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" هدف الجونة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد أشرف للبلدية في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أرنو راندريانانتيناينا الهدف الثانى للفريق الساحلى فى الدقيقة "9+ 90".

بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود الثلاثى الجدد

تأهل الثلاثى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود إلى الدورى الممتاز، بعدما تصدروا دورى المحترفين في نسخته الجديدة خلال الموسم الماضى، حيث تصدر الفريق البترولى المسابقة وجاء غزل المحلة وصيفا له، قبل أن يلحق حرس الحدود بهما بعد صدارة الدورة الرباعية التي خاضها مع متصدرى القسم الثانى ب التي ضمت الترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج.

موعد الدورى الجديد

وأكدت رابطة الأندية المحترفة أن الموسم الجديد سيبدأ في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وخلال الفترة القادمة سيتم مناقشة الأندية والشركات الراعية بشأن النظام الجديد لبطولة الدورى، حيث لا مفر من إقامة نسخة مختلفة من بطولة الدوري ولابد من استشارة الأندية معا بعد الاستماع لكل وجهات النظر.