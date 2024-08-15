شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت..فقرة متنوعة من سامى قمصان والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التي من المقرر ‏أن تجمع الفريقين مساء السبت القادم، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

حرص سامي قمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات فنية متنوعة، بينما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، في إطار الاستعداد ‏للمباراة.‏ وقام قمصان بمنح عدد من اللاعبين راحة من المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، مع استمرار تواجد عناصر ‏فريق الشباب وقطاع الناشئين في المران.‏

























كان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع إنبي، حيث تقدم الفريق البترولي في الدقيقة 21 وتعادل الأهلي في الدقيقة 46، ليقتسم الفريقان ‏نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85 ويصل إنبي للنقطة 44‏‎.‎

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.