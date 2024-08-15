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منتخب الجودو يفرض سيطرته على لقب البطولة الأفريقية للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 15 أغسطس 2024 07:45 م

توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 16 دولة.

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ14 ميدالية على مستوى منافسات الفردي، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

الميداليات الذهبية
يوسف إبراهيم – 50 كجم
سيف يوسف – 55 كجم
يوسف الكسار – 73 كجم
مصطفى الرملي – 90 كجم
عبدالله عبدالله - +90 كجم

الميداليات الفضية
يوسف السيد – 66 كجم
مريم سليمان – 57 كجم
مريم عبد العزيز – 63 كجم
جنى فؤاد – 70 كجم

الميداليات البرونزية
علي السعدي – 60 كجم
محمد عصفور – 81 كجم
أروى عاشور – 48 كجم
بشرى إدريس – 63 كجم
ملك خليل – +70 كجم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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