شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يفرض سيطرته على لقب البطولة الأفريقية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى الخميس، 15 أغسطس 2024 07:45 م

توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 16 دولة. وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ14 ميدالية على مستوى منافسات الفردي، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات. وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي: الميداليات الذهبية

يوسف إبراهيم – 50 كجم

سيف يوسف – 55 كجم

يوسف الكسار – 73 كجم

مصطفى الرملي – 90 كجم

عبدالله عبدالله - +90 كجم الميداليات الفضية

يوسف السيد – 66 كجم

مريم سليمان – 57 كجم

مريم عبد العزيز – 63 كجم

جنى فؤاد – 70 كجم الميداليات البرونزية

علي السعدي – 60 كجم

محمد عصفور – 81 كجم

أروى عاشور – 48 كجم

بشرى إدريس – 63 كجم

ملك خليل – +70 كجم

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