شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع البولندي ماتيوس يوزويك لتدعيم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع المحترف البولندي ماتيوس يوزويك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وأنهى نادي الزمالك، إجراءات التعاقد مع المحترف البولندي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ووقع المحترف البولندي على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويمتلك صاحب الـ28 عاماً، سيرة ذاتية مميزة، إذ لعب لعدة أندية ومنها، "جاسترزبسكي ويجيل ولوك لوبلين بولونيا وباريس سان جيرمان كيه بي إس سيدلس بولونيا وبيلسكو بياوا بولونيا ويونيون رايفايزن فالدفيرتيل أوتريش، وحقق لقب أفضل لاعب في بولندا

وسبق له وأن تُوج بلقب الدوري البولندي، ووصيف كأس بولندا، ووصيف كأس السوبر البولندي، ووصيف كأس الشراكة الإقليمية، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التعاقد مع ماتيوس يوزويك، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.