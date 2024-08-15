شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب يواصلون التألق بألوان مختلفة في الدورى المصرى.. أوجولا وياو أنور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "اللى تعرفه أحسن" نجح عدد من اللاعبين الأجانب في مواصلة التألق في منافسات دورى nile، بعد انتقالهم بين الأندية المصرية لتؤكد على جودتها ونجاحها في الكرة المصرية.

واتجهت بعض الأندية المصرية في الانتقالات الماضية للتعاقد مع لاعبين أجانب تألقوا في الدورى المصرى تجنبا الدخول في مخاطرة التكيف في الأجواء المصرية، ما برهن على ذلك بعض اللاعبين نستعرضهم في التقرير التالى..

صديق أوجولا

واصل النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا، تألقه وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم 23 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة مع سيراميكا سجل 12 هدفا وصنع 11 هدفا، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأ في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

أحمد القندوسى

على نفس المنوال، واصل أحمد القندوسى تقديم مستويات مميزة بعد الرحيل عن الأهلى من أجل قيد مهاجم أجنبى، وظهر بشكل أكثر من رائع بعدما ساهم في 20 هدفا هذا الموسم سجل 11 هدفا وصنع 9 أهداف في 33 مباراة، بعدما ظهر بشكل جيد مع الأهلى ومساهمته فى 5 أهداف رغم عدم مشاركته باستمرار.

أحمد بلحاج

نجح المغربى أحمد بلحاج لاعب سيراميكا في إثبات قدراته بعدما تألق بشكل لافت مع أسوان ثم لم يوفق في فترة الإعارة مع الزمالك، لينتقل إلى سيراميكا الذى أعاره للجونة لتشهد على تألقه اللافت بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة آخر ليعتلى صدارة الهدافين، ليقرر سيراميكا إعادته مرة أخرى ويواصل التألق.

ياو أنور

واصل التوجولى ياو أنور لاعب البنك الأهلى تألقه في بطولة الدورى ونجح في الإبقاء عليه في الدورى وعدم هبوطه، بعد ظهوره المميز مع الإسماعيلى، ليصل هذا الموسم لـ19 مساهمة تهديفية بعدما سجل 12 هدفا وصنع 7 أهداف.