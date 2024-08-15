شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شكشك يجدد عقده مع إنبى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مصطفى شكشك لاعب إنبى عقده مع الفريق البترولى لمدة 3 مواسم قادمة بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة سيد ياسين،قناعته بإمكانية اللاعب وقدرته على العطاء مع الفريق في الفترة القادمة.

وأكد مصدر بإنبى لـ"الخليج 365" أن مسئولو النادى البترولى أغلقوا الباب أمام رحيل مصطفى شكشك بعد تجديد عقده مع الفريق البترولى ليستمر لمدة 3 مواسم في الدفاع عن ألوان فريقه في الفترة القادمة، مؤكداً أن اللاعب وعد ببذل قصارى جهده مع الفريق.

فى سياق مختلف دخل الثنائى محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لاعبا فريق إنبى دائرة اهتمام مسئولى نادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول في نادى إنبى أن نظرائهم بنادى الزمالك طلبوا ضم الثنائي محمد حمدى و عبد العزيز البلعوطى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، حيث يلعب محمد حمدى في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وقال المصدر إن العرض تلقاه إنبى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ولم يصل عرض رمى لضم الثنائى، وأنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك لصم اللاعبان ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.