شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محسن عن التواجد فى قائمة الإسماعيلي: كذب..بلغونى أني مش موجود والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد محسن لاعب الإسماعيلي، أن تواجده في قائمة مباراة سموحة المقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري، مجرد ضحك على الناس ومش صحيح.

ونشر أحمد محسن عبر حسابه الشخصي، صورة قائمة الإسماعيلي معلقا عليها: كلاب كدب يا جماعة أنا كلمتهم علشان أروح الماتش بلغوني أني مش موجود في الماتش، والقائمة دي مش حقيقية بيضحكو بيها على الناس أنا ممنوع من التدريبات والماتشات".

وكانت قائمة الإسماعيلي عودة باسم مرسي والمستبعدين منذ فترة مجددا وهم محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد حسن، في الوقت الذي شهدت استبعاد معظم قوام الفريق الأول لخوض مباراة الاتفاق السعودي السبت المقبل.



قائمة الاسماعيلى

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

محمد فوزي، كمال السيد، عماد حمدى، محمد بيومي، عبد الرحمن الدح، خالد النبريصي، على الملواني، محمد هاشم، أحمد محسن، محمد حسن، كريم عرفات، باسم مرسي، عبد الله حسني، نادر علاء، محمد بحيري، عبدالله حسن، حمادة صلاح، عمرو سعيد، محمود أوتاكا، محمد وجدي، عبدالله السعيد، محمد إيهاب، أحمد وجيه، عبدالرحمن كتكوت، محمد زيدان، بشار أشرف.