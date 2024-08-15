شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبات من المصري ضمن قائمة منتخب مصر تحت 20 عامًا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

كشف اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري، عن تلقي إدارة النادي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء خمس لاعبات من فريق المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا للكرة النسائية.

ومن المقرر إقامة المعسكر بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

واللاعبات الخمس هن ، فرح ياسين ، مريم عبد الرازق ، فرح يوسف ، سهام شعبان، رقية أحمد.

من ناحية أخرى، يستعد المصري لمباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري على ستاد برج العرب.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الثمانية والدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024/2023.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري موعدا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري " والفائز من مباراة الأهلي وفاركو " - علمًا بأن النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي قبل أيام أعلن من خلاله عن الاعتذار عن عدم استكمال مباريات بطولة كأس مصر وهو الأمر الذي يعني صعود فاركو لملاقاة المصري وذلك على ستاد برج العرب -.

وحددت لجنة المسابقات الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي من البطولة، فيما حددت اللجنة أيضًا الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق الثلاثين من أغسطس أيضًا موعدًا لمباراة النهائي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب.