شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بالناشئين لتعويض الغيابات القائمة فى الظهور الأخير بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، بعدد من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالنادي، وذلك لتعويض الغيابات التي ضربت قائمة الفريق بسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين وكذلك انتهاء الإعارات.

وكان المقاولون قد اعتمد على عدد من ناشئي النادي في مواجهة الإسماعيلي الماضية أبرزهم، محمد سيحا حارس المرمى والذي نال لقب رجل المباراة، ومحمد عبد الناصر، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة 34 والأخيرة بالموسم، والتي تعد آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 56.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات أكثر من لاعب أساسي بعد رحيلهم عن النادي، حيث انتقل عبد الرحمن جبنة إلى العربي الكويتي بعد انتهاء تعاقده مع المقاولون، كما أعلن أحمد الشيمي رحيله عن النادي أيضاً لانتهاء تعاقده، بالإضافة إلى انتهاء إعارة عمار حمدي من الأهلي ومحمود وادي من بيراميدز.