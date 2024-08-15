شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البطل الأوليمبي أحمد الجندي يرقص علي المزمار البلدي فى تكريم نادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، في وصلة رقص علي نغمات المزمار البلدي ، خلال تكريمه في نادي الشمس .

وكان مجلس إدارة نادى الشمس، برئاسة أسامة أبوزيد، قد قرر إقامة حفل تكريم للبطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب النادي المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث بعد عودته من فرنسا.

وهنأ أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندى بالإنجاز التاريخى الذى حققه بكسر الرقم الأولمبى فى منافسات نصف النهائي لأولمبياد باريس قبل أن يسطر تاريخا جديدا بالتتويج بالميدالية الذهبية .

وأهدى أبوزيد الإنجاز الذى حققه لاعب الشمس البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندى المتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية أولمبياد باريس 2024 إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يدعم الأبطال والبطولات المصريين فى جميع الألعاب ووقت الانكسارات قبل الانتصارات.

وشدد رئيس نادى الشمس على أن مجلس الإدارة يسير على نهج القيادة السياسية فى دعم ومساندة الأبطال بتوفير المناخ المناسب للتألق والوقوف على منصات التتويج .

كما حرص أبوزيد على تهنئة وزير الشباب والرياضة بالانجاز الكبير لبطل مصر ونادي الشمس أحمد أسامة الجندي .