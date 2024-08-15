شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": جوميز ومساعدوه حصلوا على قيمة 3 أشهر رواتب والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ومساعديه حصلا على ما يوازى قيمة 3 شهور من رواتبهم التى تمثل مكافاة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ،موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تباعا صرف جميع المستحقات في كل الألعاب.

وأكد المندوه خلال تصرحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جوميز يشعر بالراحة داخل أسوار القلعة البيضاء ولا توجد أزمة في مستحقاته المتأخرة لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهداً استقرار للفريق،والأمور ستتغير للأفضل.

فى سياق مختلف ، حدد البرتغالى جوزيه جوميز أسماء الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم أو لرغبته في التعاقد مع عناصر أخرى تكون أكثر خبرة ومهارة لرفع كفاءة أداء الفريق فى الموسم الجديد، والذى يرغب فيه الجهاز الفني والإدارة المنافسة بكل قوة على جميع البطولات.

ووضع جوميز عدة أسماء فى قائمة الراحلين، ومنهم من رحل بالفعل مثل الأوغندي ترافيس موتيابا، والسنغالى إبراهميا نداى، والفلسطينى ياسر حمد، ومحمود علاء، بالإضافة إلى ترحيب الخواجة البرتغالى برحيل البنيني سامسون أكينيولا، ناصر منسى، مهاب ياسر، محمد أشرف روقا، سيد نيمار، يوسف أوباما، محمد عواد، محمد عاطف، وسيف فاروق جعفر.

وأبلغ جوزيه جوميز أنه ترك للإدارة حرية اختيار طريقة رحيل هؤلاء اللاعبين، سواء بالبيع النهائي، أو إعارتهم لتحقيق المكاسب المادية من تلك الأسماء، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يمتازون بصغر السن والمهارة، أمثال نيمار ومحمد عاطف وسيف جعفر.