شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لأحمد رفعت: 40 يوماً مروا على فراقك وعجز قلبى عن الاستيعاب والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، بمناسبة مرور 40 يوماً على رحيله.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الشخصي على انستجرام: وهكذ تمضي الأيام مسرعة أربعين يوماً مروا على فراقك يا أخي الغالي و رفيق دربي اللهــم م ارحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها الا الدعاء.

أضاف عمر كمال: يارب ارحمه وانظر له بعين لطفك وكرمك يارب العالمين اللهـ ارحم اخي و حبيبي أحمد رفعت واغفرله و اسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر لروح مرّت ولا ضرّت وتعبت في الحياه كثيرا... اللهـم ارحمه وابعثه مبتسماً كما كان دائماً الله اللهـم اجعله من السعداء في نعيمك يا أكرم الأكرمين.

واختتم: أرحم من عجز عقلي عن إستيعاب فراقه واجعل قبره نورًا وضياء إلى يوم يبعثون الله م ارحم من ترك خلفه قلوب حزينه ، الله م اجعله من اصحاب الجنة التي لا دموع فيها ولا فراق اللّهـب له سعة في قبره لا يرى لها نهايه، اللهــم اني اشتقت لروووح لن تعود فاجعله يا الله في جنات النعيم اللهـم نور قبره واغفر ذنبه واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة الله م آمين يارب العالمين.

وكان أحمد رفعت قد ودع عالمنا قبل 40 يوماً حيث توقف قلبه بشكل مفاجئ وتدهورت حالته الصحية، على أثر الوعكة التي كان قد تعرض لها في شهر مارس الماضي خلال مشاركته مع مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

جدير بالذكر أن عمر كمال عبد الواحد كان من الأصدقاء المقربين لأحمد رفعت، حيث تزاملا معا في فريق المصري قبل الانتقال معا إلى مودرن سبورت.