توتنهام يوقف بيسوما بسبب فيديو غاز مسبب للضحك

الرياص - اسماء السيد - لندن : استبعد نادي توتنهام الإنكليزي لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة الإثنين أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي، بعد نشره مقطع فيديو يستنشق فيه غاز مسبب للضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق الاسترالي أنج بوستيكوغلو.

واعتذر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عما وصفه بأنه "سوء تقدير جسيم".

وتُعتبر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف أيضاً بالغاز المسبب للضحك، للاستخدام الترفيهي جريمة جنائية في المملكة المتحدة منذ عام 2023، وقد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عامين لمكرري المخالفة.

وقال بوستيكوغلو الخميس في مؤتمره الصحافي قبل المباراة "قررنا إيقافه لمباراة يوم الإثنين".

وتابع "الباب مفتوح أمامه ونأمل أن نتمكن من مساعدته لإدراك أن القرارات التي يتخذها لا تؤثر عليه فقط. على أمل أن يتيح له ذلك باتخاذ قرارات أفضل في المستقبل".

ولعب بيسوما الذي التحق بتوتنهام قادماً من برايتون في 2022 مقابل 30 مليون جنيه استرليني (35.12 مليون يورو، 38.53 مليون دولار)، 45 دقيقة في المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ بعد ظهر السبت.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يستنشق من بالون.

وقال بيسوما في بيان له "أريد الاعتذار عن هذه الفيديوهات. كان هذا سوء تقدير جسيم".

وأضاف "أتفهم خطورة ذلك والمخاطر الصحية المترتبة عليه، وأتحمل كذلك مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يُحتذى به بجدية كبيرة".

وفي أخبار أكثر إيجابية لبوستيكوغلو، من المقرر أن يشهد الدوري الإنكليزي الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع الظهور الأول للمهاجم دومينيك سولانكي مع الفريق.

وانضم سولانكي من بورنموث في صفقة قد تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار)، بعد تسجيله 19 هدفاً في الدوري الموسم الماضي.

وأكمل المدرب الأسترالي "لحسن الحظ هذا ما توقعناه. إنه لاعب محترف من الطراز الأول وشخص جيد"ز

واستطرد "من الناحية الكروية، بإمكانك أن ترى أنه يتمتع بكل الصفات التي نحتاجها. لا يزال بحاجة إلى الوقت للتأقلم. إنه يتأقلم جيداً مع المجموعة والتدريب. لا يزال أمامنا بضع حصص تدريبية، لكنه يبلي حسناً. يجب أن يكون (متاحاً يوم الإثنين)".

واحتل توتنهام المركز الخامس في موسم بوستيكوغلو الأول حيث تراجع مستواه بعد بداية مذهلة لعهد المدرب الأسترالي.

ويعتقد مدرب سلتيك الاسكتلندي السابق أن فريقه في وضع أفضل لبلوغ دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأردف "نشعر بالمزيد من الاستقرار والاستعداد لما هو قادم. كان هناك الكثير من الأمور التي نجهلها في هذا الوقت من العام الماضي، بيد أن ذلك لم يمنعنا من تحقيق بداية موسم رائعة".