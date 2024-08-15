"الذكاء الإصطناعي اشتغل".. كيف علقت الجماهير على فيديو إيمان خليف؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للبطلة الجزائرية إيمان خليف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الملاكمة بأولمبياد باريس 2024، تحت وزن 66 كيلو جرام.

واستهلت خليف الفيديو وهي ترتدي قفازات الملاكمة، ثم ظهرت بعد ذلك وهي ترتدي الميدالية الذهبية، التي حصلت عليها في أولمبياد باريس 2024، وتم التعليق على الفيديو بعبارة "تحيا الجزائر".

وعلقت الجماهير على الفيديو الخاص بإيمان خليف، حيث كتب أحد الجماهير: "الذكاء الإصطناعي شغال حلو"، فيما علق شخص آخر على الفيديو، وكتب: "بنت حلوة".

وكتب أحد المتابعين تعليقاً على الفيديو، "ياحلوها بنت الجزائر".

وأضاف مشجع أخر: "ما شاء الله جميله".

كما كتب أحد الجماهير بالتوفيق للبطلة إيمان بنت الجزائر بلد المليون شهيد".

وقام أحد الجماهير بدعم إيمان من خلال كتابة تعليق: "عاشت إيمان".

ويذكر أن إيمان خليف تعرضت لأزمة خلال أولمبياد باريس 2024، بعد أن تم التشكيك في أنوثتها من قبل العديد من المنافسين، وبعض المواقع الصحفية.

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