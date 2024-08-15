شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينتظر تحويل 100 ألف دولار من الزمالك ضمن بنود صفقة زياد كمال والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى إنبى الحصول على 100 ألف دولار من نظرائهم في الزمالك ضمن بنود صفقة انتقال زياد كمال إلى القعلة البيضاء،بعد تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقة على حساب نهضة بركان المغربى.

وخاطب مسئولو النادى البترولى الزمالك في الساعات الماضية للحصول على مبلغ 100 ألف دولار في صفقة زياد كمال لاعب الفريق البترولى المعار إلى صفوف القلعة البيضاء،لمدة موسمين ونصف الموسم.

في سياق مختلف دخل الثنائى محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لاعبا فريق إنبى دائرة اهتمام مسئولى نادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول في نادى إنبى أن نظرائهم بنادى الزمالك طلبوا ضم الثنائي محمد حمدى و عبد العزيز البلعوطى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، حيث يلعب محمد حمدى في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وقال المصدر إن العرض تلقاه إنبى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ولم يصل عرض رمى لضم الثنائى، وأنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك لصم اللاعبان ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.