شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات طبية وبدنية لمنتخب الناشئين مواليد 2008 استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى منتخب مصر مواليد 2008 العديد من القياسات البدنية اليوم الخميس، المتعلقة بمرونة العضلات والرشاقة والإتزان والقوة العضلية والتحمل الهوائي العام.

وجاءت القياسات الطبية بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، للوقوف على الحالة البدنية للاعبين، في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المقرر لها في شهر نوفمبر.

ويضم الجهاز الطبي لمنتخب مصر الدكتور عمرو طه طبيب، الدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، الدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، والدكتور علاء الجوهري معد بدني.

في سياق آخر، تواصل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع أحمد الكاس، من أجل الوقوف على استعدادات المنتخب لوديتي الأردن.

واطمئن المدير الفني للاتحاد المصري، على كافة الترتيبات قبل الوديتين المقرر لهما يومي 17 و20 من شهر أغسطس الجاري.