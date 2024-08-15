شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهى اتفاقه مع نيس الفرنسي لشراء محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

انهى مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في نادي نيس الفرنسي صفقة إنتقال محمد عبد المنعم من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحّب نيس الفرنسي بطلب الأهلي بتغيير نظام تسديد قيمة الصفقة التي تبلغ 4 مليون و300 ألف يورو ، فقد عرض النادي الفرنسي في البداية تسديد المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلي ليتراجع نيس عن العرض ويقرر تسديد المبلغ على دُفعتين.

وأتفق الأهلي مع نيس خلال الساعات الماضية على تسديد الدٌُفعة الأولى من قيمة الصفقة حالياً وقيمتها مليوني 2 مليون و400 ألف يورو ، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية الصيف المقبل وقيمتها مليون و900 ، فضلاً عن تسديد مليون يورو للأهلي ، عبارة عن "بونص" بشأن مشاركات اللاعب ومساهماته في تسجيل وصناعة الأهداف بجانب 10% نسبة اعادة بيع.

وشهدت الأيام الماضية أتصالات مكثفة بين الاهلي ونيس لإتمام الصفقة وبدأ النادي الفرنسي عرضه المالي بـ2 مليون يورو فيما تمثلت مطالب الأهلي في البداية في 6 مليون يورو إلى أن تم الإتفاق على التفاصيل الأخيرة التي حسمت الصفقة.

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.