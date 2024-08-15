شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يٌحيى مرور 40 يوماً على وفاة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أحيا نادي مودرن سبورت، مرور 40 يوماً على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق السابق، وكتب حساب مودرن سبورت: 40 يوم مروا على وفاة لاعبنا أحمد رفعت.. لم ولن ننساك.

وكان أحمد رفعت قد ودع عالمنا قبل 40 يوماً حيث توقف قلبه بشكل مفاجئ وتدهورت حالته الصحية، على أثر الوعكة التي كان قد تعرض لها في شهر مارس الماضي خلال مشاركته مع مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

لهذا ستعلن النيابة العامة في حينه عما آلت إليه تلك التحقيقات.

وكان عبد الفتاح الرئيس السيسى ‘ قد صدر توجيه للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه الاتى:

إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن، تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

وأيضا التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوى الشأن.