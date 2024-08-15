شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستعين بإنبي و زد لاستكشاف الأهلي قبل الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، بالمباريات الأخيرة للنادي الأهلي وأبرزها مواجهتي، زد والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، وإنبي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك لدراسة فريق الأهلي في شكله الجديد بعد إراحة الأساسيين.

ويستهدف جهاز مودرن سبورت التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويلتقي مودرن سبورت مع الأهلي مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، خلال المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي ومودرن سبورت في الدوري، قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، ويفصل أبناء طلعت يوسف عن المربع الذهبي نقطة واحدة فقط.

وتعادل مودرن سبورت في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة، بهدف لكل فريق.