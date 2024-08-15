الصفقة الثانية.. بن رمضان على أعتاب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير تونسية عن اقتراب انتقال الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "موقع "الصريح" التونسي "محمد علي بن رمضان اقترب بالفعل من الانضمام للأهلي.. اجتماع خلال ساعات قليلة بين مسئولي الناديين عبر زوم لحسم الاتفاق"

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي محمد بن رمضان لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالي آليو ديانج، الذى انتقل مؤخراً لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان الأهلي تعاقد مؤخرا مع الجناح الأيسر المغربي يحيي عطية الله.