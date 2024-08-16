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"سيكون الأول تاريخياً".. نجم المنتخب السعودي يقترب من الانضمام إلى روما الإيطالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، اقتراب لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال سعود عبد الحميد، من الانتقال إلى من بوابة فريق روما الإيطالي.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن روما الإيطالي قريب من التعاقد مع سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق الهلال.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة روما ترغب في التعاقد مع سعود، مقابل مبلغ مالي لا يتخطى.

وفي حال انضم سعود عبد الحميد إلى نادي روما، سيصبح أول لاعب سعودي ينتقل إلى الدوري الإيطالي.

وخاض سعود 54 مباراة رفقة فريق الهلال في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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