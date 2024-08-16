تفاصيل صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي، انتهاء صفقة انتقال محمد عبد المنعم من النادي الأهلي إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"الأهلي اتفق مع نيس على كافة التفاصيل بشأن انتقال محمد عبد المنعم".

وأضاف: " عبد المنعم ينتظر الحصول التأشيرة للسفر إلى فرنسا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي سيحصل على 4 ملايين يورو، بجانب 10 10% نسبة إعادة بيع، وسيتم تحويل 75% من قيمة الصفقة خلال أسبوع".

وخاض محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 44، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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