رسمياً.. الكشف عن فريق ماركو رويس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، تعاقده مع النجم الألماني ماركو رويس، لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل ماركو رويس إلى لوس أنجلوس جلاكسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين ونصف، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند.

وكان ماركو رويس رحل عن بروسيا دورتموند، بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقده.

وشارك ماركو رويس في 429 مباراة رفقة فريق بروسيا دورتموند بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 170هدفاً وتقديم 131 تمريرة حاسمة.

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