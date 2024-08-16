شوبير يكشف تفاصيل انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نجم النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، انتقال نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏رسمياً محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مقابل 4 مليون و 300 ألف يورو، و10 % نسبة إعادة بيع بالإضافة إلي بونص مليون يورو".

وشارك محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 44، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تعاقد مع المدافع القطري المصري، يوسف أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسباً لرحيل محمد عبد المنعم.

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