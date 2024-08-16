شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك استعدادا للبلدية.. راحة للأساسيين وعودة زياد كمال وتصعيد حارس 2005 والان مع تفاصيل الخبر

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، على راحة من التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدت هذه المجموعة تدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد، على أن يشاركون في تدريبات الفريق غدا بشكل طبيعي.

وانتظم زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي اليوم الخميس، استعداداً للقاء بلدية المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تأتى مشاركة زياد كمال في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف المنتخب الأولمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في باريس. كما شهد المران تصعيد أحمد جمال حارس مرمى فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.