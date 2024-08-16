شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يُنهى إجراءات السفر إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبى فى نيس والان مع تفاصيل الخبر

يُنهى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إجراءات السفر إلى فرنسا الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي بنادي نيس الفرنسي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في نيس صفقة انتقال عبد المنعم من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحّب نيس الفرنسي بطلب الأهلي بتغيير نظام تسديد قيمة الصفقة التي تبلغ 4 ملايين و300 ألف يورو، فقد عرض النادي الفرنسي في البداية تسديد المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلي ليتراجع نيس عن العرض ويقرر تسديد المبلغ على دُفعتين.

واتفق الأهلي مع نيس خلال الساعات الماضية على تسديد الدُفعة الأولى من قيمة الصفقة حالياً وقيمتها 2 مليون و400 ألف يورو، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية الصيف المقبل وقيمتها مليون و900 ، فضلاً عن تسديد مليون يورو للأهلي، عبارة عن "بونص" بشأن مشاركات اللاعب ومساهماته في تسجيل وصناعة الأهداف بجانب 10% نسبة إعادة بيع.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلي ونيس لإتمام الصفقة، وبدأ النادي الفرنسي عرضه المالي بـ2 مليون يورو فيما تمثلت مطالب الأهلي في البداية في 6 ملايين يورو إلى أن تم الاتفاق على التفاصيل الأخيرة التي حسمت الصفقة.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء غد، الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد اللاعبون الأساسيون الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وانضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة إنبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت.