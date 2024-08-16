شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 – 8 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، نقل مباراة الزمالك والطلائع لاستاد السلام فى كأس مصر.

نقل مباراة الزمالك والطلائع لإستاد السلام فى كأس مصر

تقرر نقل مباراة الزمالك و طلائع الجيش ضمن مواجهات دور الـ16 لكأس مصر إلى استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة الدولى في اللقاء المقرر له 21 أغسطس من الشهر الجاري.

إنبى ينتظر تحويل 100 ألف دولار من الزمالك ضمن بنود صفقة زياد كمال

ينتظر مسئولو نادى إنبى الحصول على 100 ألف دولار من نظرائهم في الزمالك ضمن بنود صفقة انتقال زياد كمال إلى القعلة البيضاء،بعد تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقة على حساب نهضة بركان المغربى.

استمرار كهربا فى قيادة هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت

يستمر محمود كهربا لاعب الأهلي في قيادة هجوم فريقه في مباراته القادمة أمام مودرن سبورت مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك لـ"الخليج 365": جوميز ومساعدوه حصلوا على قيمة 3 أشهر رواتب

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ومساعديه حصلا على ما يوازى قيمة 3 شهور من رواتبهم التى تمثل مكافاة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ،موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تباعا صرف جميع المستحقات في كل الألعاب.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت..فقرة متنوعة من سامى قمصان

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التي من المقرر ‏أن تجمع الفريقين مساء السبت القادم، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

بن رمضان فى الأهلى خلال ساعات مقابل 2.3 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري من الانضمام للأهلي خلال الساعات المقبلة، بعد الوصول لاتفاق حاسم بين إدارة الناديين.

الزمالك يجهز فريق 2005 لمباريات كأس مصر

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بنادى الزمالك أن فريق 2005 بالنادى ، تم تجهيزه جيدا، وعلى أتم استعداد لخوض مباريات كأس مصر.