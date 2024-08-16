"افتتاح الليجا وهزيمة تريزيجيه".. نتائج مباريات أمس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت أمس الخميس، منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025، بإقامة مباراتين، الأولى بين أتلتيك بلباو وخيتافي، والمباراة الثانية بين ريال بيتيس وجيرونا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإسباني

ريال بيتيس يفوز على جيرونا بهدف دون مقابل.

أتليتك بلباو يتعادل مع خيتافي بهدف لكل فريق.

الدوري الأوروبي

رابيد فيينا النمساوي يفوز على طرابزون سبور التركي بهدفين دون مقابل.

ويذكر أن فريق طرابزون سبور التركي، ودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور التمهيدي، بمشاركة النجم المصري محمود تريزيجيه.

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