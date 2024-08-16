شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض تدريبه الأول فى الدمام استعدادا لمواجهة الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريبه الأول في الدمام استعدادا لمواجهة الاتفاق السعودي السبت المقبل، فى إطار المباراة الودية التي تجمعهما احتفالا بمئوية الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين بقيادة إيهاب جلال من أجل التحضير للمباراة الودية الثالثة التي يخوصها الإسماعيلي، احتفالا بمئوية الدراويش بعد مواجهة أهلي بني غازي والسد القطري.

وحرصت بعثة الإسماعيلي على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية يوم 18 أغسطس الجارى إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.



تدريب الاسماعيلى (1)