شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين ينتظم فى مران البنك الأهلى عقب التماثل للشفاء من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي عانى منها خلال الأشهر الماضية على مستوى الركبة.

ويعمل أحمد ياسين على استعادة مستواه البدنى والفنى خلال التدريبات الجماعية للمشاركة في المباريات الرسمية وبطولة كأس مصر.

ويختتم فريق البنك الأهلى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بمواجهة الداخلية، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المسابقة والمقرر لها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 35 نقطة.