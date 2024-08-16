شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سموحة والإسماعيلى فى ختام بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة نظيره الإسماعيلي في لقاء الجولة الـ 34 والأخيرة في دوري نايل المصري، مساء الجمعة ضمن لقاءات الموسم الجاري 2023 – 2024.

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى.

ترتيب فريقي سموحة والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة

يدخل فريق سموحة اللقاء أمام الاسماعيلي ، محتلاً المركز السادس برصيد 51 نقطة، جمعها من 33 مباراة، نجح في الفوز بـ14 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى 10 هزائم.

بينما يحتل فريق الاسماعيلى، المركز 14 في جدول الدورى، برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 لقاءات وتلقى الهزيمة في 14 لقاء.

موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في دوري نايل



تقام مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في دوري نايل، مساء الجمعة ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.