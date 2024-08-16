تطور مفاجئ بخصوص موقف الزمالك من رحيل أوباما

كشف الإعلامي وليد الحديدي تطورات جديدة بخصوص موقف نادي الزمالك من رحيل يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتداولت عدة أنباء خلال الفترة الماضية بخصوص اقتراب يوسف أوباما من الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الأنباء إلى رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع نجم القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر نظير مقابل مادي مغري.

وقال الحديدي خلال تصريحات تليفزيونية: “الزمالك يرغب في تجديد عقد يوسف أوباما والتمسك ببقاؤه ضمن صفوفه”.

وشدد على أن اللاعب اشترط الحصول على راتب الفئة الأولى من أجل تجديد تعاقده مع الأبيض.

واختتم: “تدالأمور لم تُحسم بعد حتى الآن، ومن الوارد التوصل لاتفاق بين الأبيض ولاعبه بعدما كان قريبا من الرحيل خلال الفترة الماضية”.

وخاض يوسف أوباما بقميص الزمالك 248 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالهم 51 هدفًا، وقدم 27 تمريرة حاسمة.